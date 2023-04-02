Важное 02 апреля 2023, 18:03 «Наши парни выиграли!» Воробьев отметил эмоциональность матча «Химика» и «Металлурга» Губернатор Воробьев отметил эмоциональность встречи «Химика» и «Металлурга» в Воскресенске Пресс-служба губернатора Московской области

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Матч «Химика» и новокузнецкого «Металлурга» получился очень эмоциональным, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто смотрел игру и поддерживал воскресенский хоккейный клуб.

«Наши парни выиграли — 5:3! Спасибо всем, кто смотрел. Завтра серия с „Металлургом“ продолжится. Встреча в Воскресенске начнется в 18:30. <…> Сейчас счет 2:1 в пользу наших», — добавил губернатор.

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Он пожелал хоккеистам из Воскресенска удачи, отметив, что все верят в их победу. В посте Воробьев также прикрепил ссылку на трансляцию, чтобы болельщики могли посмотреть матч 3 апреля в хорошем качестве.

Встреча «Химика» и «Металлурга» завершилась со счетом 5:3 в пользу подопечных Игоря Гришина. Игра вышла напряженной. После первого периода воскресенская команда проигрывала одну шайбу, но затем спортсмены смогли переломить ход поединка на льду. Благодаря этой победе «Химик» вырвался вперед в серии, а «Металлург» впервые в текущем плей-офф проиграл в основное время.