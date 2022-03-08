«Наш гуманитарный и гражданский долг». Глава подмосковного агрохаба «Селятино» рассказал о помощи жителям Донбасса

Агрохаб «Селятино» является одним из лидеров Подмосковья по хранению замороженных продуктов питания. В настоящее время он начал поставлять гуманитарную помощь Донбассу. В регион уже ушли две фуры с замороженным мясом, поставки планируют продолжать. Об этом рассказал председатель совета директоров агрохаба Андрей Голландцев.

«Это, конечно же, наш гуманитарный и гражданский долг. Мы с большим сочувствием относимся к гражданскому населению Донбасса и Украины, которое страдает в сложнейшей обстановке, и считаем своим долгом отправлять туда продукты питания, которые, безусловно, там крайне необходимы», — сообщил Голландцев.

«Селятино» отправляет в Донбасс, в первую очередь, мясо, рыбу и птицу — эти продукты необходимы каждому человеку в его ежедневном рационе.

«На прошлой неделе мы начали программу по отправке гуманитарной помощи. Два автомобиля по 20 тонн были отправлены в Донбасс — это была замороженная птица и свинина. На этой неделе мы продолжим, совместно с нашими клиентами и арендаторами — это крупнейшие агрокомплексы России — отправки продукции. Она избыточно наличествует у нас на складе и никаким образом это не отражается на снабжении региона. Мы готовы отправлять продукцию гражданскому населению Донбасса», — заявил председатель совета директоров «Селятино».

По словам Голландцева, продовольственная безопасность региона в настоящее время находится на высоком уровне. Склады заполнены продукцией отечественного производства.

«Мы загружены на 100%. Это курица отечественная, говядина, свинина и рыба. Никаких перебоев с поставками продукции нет. Мы отмечаем значительный рост производства той продукции. Никаких признаков сокращения поставок продукции от российских производителей на полки магазинов не отмечается и не планируется. Более того, мы видим, что экономическая перспектива у российских предприятий только растет. <…> Внешние рынки российских геополитических партнеров в огромных количествах закупают отечественную продукцию. Продукции в избытке и никаких сбоев не намечается», — отметил Голландцев.

Некоторое время назад холдинг «Селятино» подвергся атаке польских хакеров, которые пытались разморозить холодильники агрохаба, однако нападение удалось успешно отбить.

«Наша служба безопасности вовремя отреагировала, температурный режим не был нарушен ни на минуту, качество продукции в полном объеме соблюдено», — рассказал руководитель «Селятино».

По мнению Голландцева, конкуренция на рынке продуктов питания, которая предстоит в ближайшем будущем в связи с санкционным давлением Запада на Россию, превосходит конкуренцию на рынке энергоносителей. В этой связи конкурентное преимущество российского рынка значительно выше, чем у европейских коллег, которые «санкционным давлением пытаются дестабилизировать обстановку в стране».

«Я подчеркиваю: стоимость продуктов питания определяется стоимостью энергоносителей, удобрений и наличием земного фонда. В этом плане у России значительное превосходство, и 2022–2023 годы докажут, что рыночная сила российского агропромышленного комплекса значительно превышает любое санкционное давление», — подчеркнул Голландцев.

Ранее Минобороны России сообщило, что жителям Херсона доставили свыше 140 тонн гуманитарной помощи из РФ.