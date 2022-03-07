Свыше 140 тонн гуманитарной помощи из России доставили жителям Херсона и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«При содействии российских военнослужащих жителям города Херсон и близлежащих деревень доставлено более 140 тонн гуманитарной помощи от Российской Федерации», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы российского оборонного ведомства.

Колонна с гуманитарным грузом прибыла из Крыма, добавлено в сообщении. Военнослужащие ВС РФ обеспечивали безопасность передвижения и выдачи продуктовых наборов.

В гуманитарную помощь вошли: бутилированная вода, мясные и рыбные консервы, крупы, растительное масло, хлебобулочные изделия, а также другие продукты первой необходимости.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что получить продукты могли все желающие в разных уголках Херсона, «в том числе на площади около областной администрации».

«В ходе выдачи продовольственных наборов украинские националисты пытались устраивать провокации с целью помешать передаче гуманитарной помощи местному населению, а также стремились запугать людей, пришедших за продуктами», — привело агентство сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

Избежать нарушений правопорядка удалось благодаря умелым действиям и выдержке российских военных, подчеркнули в ведомстве.

«Каждый нуждающийся житель города Херсона смог получить гуманитарную помощь из России», — отметили в Минобороны РФ.

В воскресенье, 6 марта, Минобороны России сообщило о доставке более 130 тонн гуманитарной помощи из Ростова-на-Дону в Луганск.