Сегодня в Щелкове начался субботник в сквере, который защитили от строительства торгового центра. К трудящимся присоединился и глава округа Андрей Булгаков. Инициаторы мероприятия рассказали «360», зачем они пришли на субботник и каким хотят видеть родной сквер.

«Мы сегодня находимся в Краснознаменском парке в Щелкове. Проводим вместе с жителями субботник. Три-четыре года назад этот земельный участок, в котором находится парк, был отдан инвестору. Здесь были планы когда-то построить ТЦ. Команда администрации вместе с жителями категорически против строительства в сквере любого большого торгового центра, всего, что связано с таким видом деятельности. В целом это прекрасное место для проведения жителями досугового времени», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Он отметил, что рядом с домами построено достаточно таких объектов.

«Мы будем судиться о целесообразности предоставления участка в аренду и, учитывая, что мы в ближайшее время будем принимать генеральный план, эта зона должна быть восстановлена, чтобы в дальнейшем не было никаких возможностей здесь что-то большое построить, связанного с торговлей», — сообщил глава округа.

Также сегодня Булгаков вместе с жителями обсудил развитие сквера. В частности, какие сооружения здесь должны появиться. Когда закончится суд и все будет решено окончательно, власти смогут вкладывать в это место деньги.

«Нужно знать мнение жителей. Может, в сквере ничего не нужно делать, а нужно сохранить его таким, какой он есть. Это все будут определять жители», — сказал он.

Собеседник «360» отметил, что половина этого сквера находится у инвестора в аренде до 2033 года. Но разрешительную документацию на строительство администрация ему выдавать не будет.

Одна из членов инициативной группы заявила, что жители хотят видеть в этом сквере хорошую площадку, которая будет радовать детей.

«Во-первых, мы изначально были инициаторами этой уборки вместе с депутатами нашей администрации. Потому что мы хотим отстоять этот сквер, сделать его благоустроенным. Нам небезразлично, что здесь будут какие-то непонятные для нас объекты. Мы жители и хотим диктовать свои условия. Мы понимаем, что нас услышали — это самое главное. Мы сказали, что не хотим здесь никаких торговых центров. Мы хотим то, что хотят жители этих районов, — площадку, сквер, удобный для наших детей», — рассказала Арина Фенич.

Женщина живет здесь со своей семьей и ребенком. В этом сквере она познакомилась со своими друзьями, с ними вместе росла.

Источник фото: телеканал «360»

«Это детская площадка, которая сдружила немало людей в этом щелковском районе. Поэтому для нас это очень важно», — сказала она.

Еще один член инициативной группы Елена Белоконева рассказала, что жители рады решению властей оставить этот сквер в покое.

«Я пришла убраться, потому что живу непосредственно рядом со сквером. Честно говоря, уже больно смотреть на эту ситуацию, поэтому мы — инициативная группа — занялись этим вопросом активно. Власть наша нас поддерживает, в том числе губернатор. Мы очень рады этому. Дай бог, чтоб все эти усилия были не зря, чтобы мы в этом году увидели благоустроенный сквер», — поделилась собеседница «360».

Она отметила, что раньше была только одна площадка на такой большой территории, но теперь хочется чтобы вся площадь была благоустроена, чтобы были зоны игр не только для маленьких детей, но и для подростков.

Источник фото: телеканал «360»

«Чтобы были турники, больше мест, где могут собираться взрослые, пожилое поколение. Чтобы появились благоустроенные беседки, может быть, зона для мастер-классов», — предложила жительница.

Собравшиеся отметили, что пока было мало времени для обсуждения благоустройства, но они уже примерно знают, что хотят видеть.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы хотели бы еще больше обсудить. Как будет расположена площадка, будет решать непосредственно проектировщик. Например, мы бы хотели, чтобы у нас обязательно была активная зона пробежки или для велосипедов и самокатов», — рассказала одна из активисток.

Горожане также предложили установить большую шахматную доску или небольшие столики, так как среди местных жителей много увлекающихся это игрой людей. Помимо этого, прозвучали варианты зон для буккроссинга и настольного тенниса.