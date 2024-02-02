Подмосковье 02 февраля 2024, 16:48 Наружное освещение и дорожные знаки обновили в Кашире Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы отремонтировали линию наружного освещения на Каширском проспекте, восстановили работу светофорного объекта вблизи деревни Полудьяково, а также заменили поврежденные дорожные знаки вблизи деревни Коростылево и в микрорайоне Ожерелье. Работы провели представители «Мосавтодора».

В региональном Минтрансе уточнили, что дефекты и неисправности подобного рода представляют опасность для участников дорожного движения. Они могут стать причиной возникновения аварийных ситуаций и ДТП.

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Обследования региональной дорожной сети проводятся на регулярной основе. Во время инспекций особое внимание уделяется состоянию дорог, тротуаров, а также инфраструктуре, включая светофоры, дорожные знаки и ограждения.

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