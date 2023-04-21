21 апреля 2023, 14:58
Нарушения правил обращения с отходами пресекли в трех округах Подмосковья
Инспекторы Минэкологии Московской области пресекли нарушения правил обращения с отходами. Случаи зарегистрировали в Рузе, Мытищах и Сергиевом Посаде.
«В деревне Макеиха в городском округе Руза наши специалисты зафиксировали незаконный сброс грунтов и лома железобетонных изделий. Аналогичное нарушение произошло вблизи деревни Высоково Сергиево-Посадского округа», — рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
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В обоих случаях на место прибыли полицейские. Правоохранители задержали два самосвала. В Высокове водителю пришлось самостоятельно погрузить мусор в кузов. Большегрузы отправили на штрафстоянки.
В деревне Сухарево в Мытищах инспекторы эконадзора задержали с поличным сжигателей отходов в самодельной печи.
В течение недели в Подмосковье зафиксировали 40 фактов перевозки строительного мусора без оформления электронного талона. Сумма штрафов превысила четыре миллиона рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.
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Мытищи
Сергиев Посад
Руза
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