Подмосковье 21 апреля 2023, 14:58 Нарушения правил обращения с отходами пресекли в трех округах Подмосковья Фото Минэкологии МО.

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Инспекторы Минэкологии Московской области пресекли нарушения правил обращения с отходами. Случаи зарегистрировали в Рузе, Мытищах и Сергиевом Посаде.

«В деревне Макеиха в городском округе Руза наши специалисты зафиксировали незаконный сброс грунтов и лома железобетонных изделий. Аналогичное нарушение произошло вблизи деревни Высоково Сергиево-Посадского округа», — рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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В обоих случаях на место прибыли полицейские. Правоохранители задержали два самосвала. В Высокове водителю пришлось самостоятельно погрузить мусор в кузов. Большегрузы отправили на штрафстоянки.

В деревне Сухарево в Мытищах инспекторы эконадзора задержали с поличным сжигателей отходов в самодельной печи.

В течение недели в Подмосковье зафиксировали 40 фактов перевозки строительного мусора без оформления электронного талона. Сумма штрафов превысила четыре миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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