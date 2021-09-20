Почти 1,2 тысячи нарушений чистоты устранили вдоль шоссе Подмосковья с января

Вылетные магистрали Подмосковья стали чище — вдоль них устранили 1183 нарушения чистоты с начала года. Это сделали по предписаниям областного Госадмтехнадзора.

Благодаря инспекторам улучшили облик еще 170 остановок, 44 ограждений, 17 рекламных объектов, 32 фасадов зданий и не только. В порядок привели 420 объектов на прилегающих к полосам отвода дорог территориях. Демонтировали еще 152 средства размещения информации пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья. Наибольшее число нарушений устранили на Волоколамском шоссе. Их было 426. Следом идут Пятницкое, Новорязанское и Щелковское. Нарушения исправили на Старом Симферопольском шоссе, Дмитровском, Егорьевском, Горьковском и Носовихинском.