Еще 780 нарушений устранили вдоль вылетных магистралей Подмосковья с января

Инспекторы помогли устранить 780 нарушений чистоты и порядка вдоль вылетных магистралей Подмосковья за 5,5 месяца. По их предписаниям улучшили ограждения и остановки, убрали незаконную рекламу.

В порядок привели и фасады зданий, шумозащитные экраны, электросети. Об этом рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Приведены в порядок 102 остановочных павильона и 267 различных объектов на территориях, прилегающих к объектам в полосах отвода дорог Олег Баженов.

Кроме того, улучшили состояние 26 электросетевых объектов, 30 ограждений, семи ограждений и шумозащитных экранов, 20 фасадов зданий. Демонтировали 88 мест для размещения информации.

Больше всего нарушений устранили на Волоколамском шоссе — 266. Следом идут Пятницкое, Новорязанское и Щелковское.