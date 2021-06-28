28 июня 2021, 10:47
Почти 850 нарушений чистоты устранили на шоссе Подмосковья с января
Сотни остановок, заборов, фасадов зданий и рекламных конструкций вдоль вылетных магистралей Подмосковья привели в порядок с начала года. Все это улучшило вид территорий рядом с шоссе.
Устранить нарушения помогли инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья. С января по их предприсаниям улучшили облик 32 ограждений, 21 фасада и не только.
Начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов добавил, что демонтировали 98 средств для размещения рекламы.
По предписаниям инспекторов вдоль вылетных магистралей Подмосковья привели в порядок и 120 остановочных павильонов
Олег Баженов.
Наибольшее число нарушений устранили на Волоколамском шоссе. Их было 299. Следом идут Пятницкое, Новорязанское, Щелковское.