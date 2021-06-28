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    28 июня 2021, 10:47

    Почти 850 нарушений чистоты устранили на шоссе Подмосковья с января

    Анастасия Аброськина

    Сотни остановок, заборов, фасадов зданий и рекламных конструкций вдоль вылетных магистралей Подмосковья привели в порядок с начала года. Все это улучшило вид территорий рядом с шоссе.

    Почти 850 нарушений чистоты устранили на шоссе Подмосковья с января | Изображение 1

    Устранить нарушения помогли инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья. С января по их предприсаниям улучшили облик 32 ограждений, 21 фасада и не только.

    Начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов добавил, что демонтировали 98 средств для размещения рекламы.

    По предписаниям инспекторов вдоль вылетных магистралей Подмосковья привели в порядок и 120 остановочных павильонов

    Олег Баженов.

    Наибольшее число нарушений устранили на Волоколамском шоссе. Их было 299. Следом идут Пятницкое, Новорязанское, Щелковское.