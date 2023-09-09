Подмосковье 09 сентября 2023, 19:43 «Нарушений нет». Депутат Мособлдумы Голубев проверил работу более 20 УИК в Подмосковье Депутат Голубев: голосование в Подмосковье организовано на высоком уровне Telegram-канал депутата Мособлдумы Андрея Голубева

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Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев посетил более 20 избирательных участков в Ступине, Кашире, Пущине и Серпухове. Он отметил высокий уровень организации выборов в Подмосковье.

«Это и навигация для избирателей, и доступность участков для людей с ограниченными возможностями здоровья, и наличие всей необходимой информации о законодательных актах и о порядке голосования. Избиратели и члены комиссий отмечают хорошее доброжелательное отношение избирателей, везде рабочая обстановка. Ни на одном из участков нет нарушений порядка голосования», — рассказал Голубев.

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Также парламентарий обратил внимание на то, что выборы проходят с соблюдением прав всех кандидатов и избирателей. Во время посещения участков Голубев лично узнал оценки по процессам выборов в этом году от горожан. Многие высоко оценили работу УИК и отметили преимущества трехдневного голосования.

«Отметили и то, что, помимо классического варианта похода на избирательный участок, есть и современное электронное голосование. Встречался со многими, кто увлечен огородничеством, они отмечают, что им это особенно очень удобно», — добавил депутат.

Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00, голосование продлится до 10 сентября. Сделать выбор жители региона могут как на избирательном участке, так и дистанционно. По числу заявлений на участие в ДЭГ Московская область стала безусловным лидером.