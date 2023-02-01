Подмосковье 01 февраля 2023, 13:42 Народный артист России Дмитрий Маликов выступит на «Уроках музыки» в детских школах искусств Подмосковья

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Народный артист России Дмитрий Маликов посетит 10 городских округов Подмосковья с программой «Уроки музыки». Первое в этом году мероприятие пройдет в Чехове 1 февраля.

В этом году артист посетит Фрязино, Шаховскую, Истру, Солнечногорск, Раменское, Балашиху, Электросталь, Черноголовку и Озеры. Программу посетят учащиеся детских школ искусств и музыкальных колледжей.

В октябре 2022 года Дмитрий Маликов посетил 10 городских округов региона. В мероприятиях участвовали более 300 детей и почти пять тысяч зрителей.

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