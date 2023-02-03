Подмосковье 03 февраля 2023, 21:34 Народный артист РФ Дмитрий Маликов дал мастер-класс во Фрязине Викимедиа

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Певец Дмитрий Маликов провел мастер-класс для учащихся детской школы искусств во Фрязине. Народный артист не первый раз встречается с детьми из Подмосковья. Его «Уроки музыки» вызывают неподдельный интерес у учащихся, ведь в интерактивном шоу соединяются творческий опыт музыканта и общение с детьми.

Перед началом мастер-класса проходит неизменная часовая репетиция с детьми. Главная идея проекта — это передача знаний от мастера будущим звездам.

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Воспитанники Детской школы искусств во Фрязине исполняли композиции автора и играли на рояле вместе с маэстро.

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«Я видел Дмитрия Маликова только по телевизору, он очень красиво пел и играл на фортепиано. Я мечтал увидеть его, сфоткаться с ним, спеть. Наконец-то моя мечта сбылась», — поделился воспитанник ДШИ Мирон Лженский.

Проект Дмитрия Маликова «Уроки музыки» стартовал в 2012 году. За десять лет немало юных талантов смогли разделить сцену со знаменитым артистом.

«Это не индивидуальные занятия или какая-то школа искусств. Это именно такие вот мастер-классы, творческие встречи, мотивирующие, в первую очередь, детей к занятиям классической музыкой. Потому что, я считаю, классическая музыка — она крайне важна для начального музыкального образования», — сказал народный артист РФ Дмитрий Маликов.

Известный артист рассказал ребятам о своем творческом пути, ответил на вопросы и сыграл на фортепиано свои композиции, а также известные классические произведения.

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