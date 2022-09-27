Народный артист Дмитрий Маликов проведет «Уроки музыки» для школьников Подмосковья | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 14:47 Поделиться Telegram

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Viber Народный артист Дмитрий Маликов проведет «Уроки музыки» для школьников Подмосковья

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Школьников в Подмосковье, особенно любителей музыки, ожидает приятный сюрприз. К ним приедет Народный артист России Дмитрий Маликов. В 10 округах Московской области пройдут под его руководством «Уроки музыки» — так будет называться новая программа популярного музыканта и исполнителя.

Это будет не просто обычный концерт Дмитрия Маликова. Он обещает сделать для детей настоящий необычный урок музыки. Такие занятия пройдут в Жуковском, Клину, Королеве, Ленинском, Одинцове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Пушкино и Ступине.

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Дмитрий Маликов уже не в первый раз приедет к подмосковным детям. Социально-образовательный проект «Уроки музыки» проходит в Подмосковье еще с 2013 года. В январе 2022 артист побывал в Центральной детской школе искусств городского округа Химки. Тогда на встречу с прославленным певцом пришло более 400 детей.

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