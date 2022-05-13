Наро-Фоминский перинатальный центр признали лучшим в стране на форуме «Здоровье нации»

Наро-Фоминский перинатальный центр признали лучшим в стране в рамках конкурса всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Реализуемый в учреждении проект «Семейноориентированный родильный дом» занял 1-е место в конкурсе «Региональные проекты и программы».

Также лучшей была признана экспозиция, представленная перинатальным центром на выставке.

«Специалисты Московского областного перинатального центра и Наро-Фоминского перинатального центра представили на выставке достижения в области родовспоможения. За новые подходы в реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лучший стенд на выставке отмечены специалисты Солнечногорской областной больницы», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Проект «Семейноориентированный родильный дом» предполагает систему взаимодействия, в центре которой находится пациент, его интересы и проблемы. К примеру, в Наро-Фоминском перинатальном центре женщинам доступны перинатальная йога, медитативные практики, физическая и психологическая подготовка к родам, подготовка к мягким родам и родам в водеи другое.

Отдельно руководство форума отметило подмосковных врачей за профессионализм и выдающиеся заслуги в здравоохранении.

Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.