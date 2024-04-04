Подмосковье 04 апреля 2024, 16:48 Наркологический диспансер построят в Красногорске к 2025 году Unsplash

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Наркологический центр построят на улице Речной в Красногорске. Возведением объекта займется ООО «Триумф».

Согласно проекту, в диспансере обустроят кабинеты врачей, процедурные, кабинеты узких специалистов (оториноларинголога, невролога и офтальмолога), клинико-диагностическую лабораторию, а также регистратуру с зоной ожидания. Диспансер будет оснащен современной мебелью и оборудованием.

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Ожидается, что строительство диспансера завершится в 2025 году.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству новой поликлиники в Королеве.

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