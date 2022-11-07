Налоговые льготы для бизнеса запланировали продлить в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 16:45 Налоговые льготы для бизнеса запланировали продлить в Подмосковье Публичное достояние

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В Подмосковье рассмотрят законопроекты о продлении срока действия некоторых налоговых льгот. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В сегодняшней экономической ситуации необходимо максимально поддерживать наших предпринимателей. Мы регулярно проводим встречи с предпринимательским сообществом, получаем обратную связь и в постоянном режиме мониторим ситуацию и изыскиваем возможности для дополнительной помощи бизнесу», — сказал Игорь Брынцалов.

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В Московской области предлагают продлить до 2026 года налоговые льготы для организаций, на балансе которых учтены автомобильные дороги общего пользования. Согласно действующему законодательству, срок льготы должен истечь в 2023 году.

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Также предлагается продлить все установленные льготы по налогу на прибыль до 2024 года — сейчас они действуют до 2023 года.

Игорь Брынцалов добавил, что еще одной важной сферой является социальное предпринимательство.

«Наш регион является лидером по количеству социальных предприятий, и у нас уже успешно действует целый комплекс мер их поддержки. Но разработка и внедрение дополнительных мер являются важными условиями для дальнейшей их работы и развития», — отметил Брынцалов.

Налоговые льготы для соцпредпринимателей предлагают продлить до 2025 года. Речь идет о действии нулевых ставок по УСН для впервые зарегистрированных ИП, осуществляющих деятельность в производственной, социальной, бытовых и научных сферах, а также о пониженной налоговой ставке по УСН «Доходы минус расходы» в размере 10% для налогоплательщиков, осуществляющих определенные виды экономической деятельности.

Законопроекты о продлении срока действия налоговых льгот рассмотрят на заседании Мособлдумы 10 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по предоставлению участков для бизнеса в регионе.