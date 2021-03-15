Наказание за незаконные свалки собрались ужесточить в Подмосковье

Власти Московской области увеличат штрафы за незаконный сброс мусора. Однако ответственность за незаконные свалки необходимо ужесточить по всей России, так как жители региона могут избавиться от отходов на территории других областей. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Совместно с Минэкологии Московской области мы приняли решение увеличить штрафы за незаконный сброс мусора. Но объективно проблема настолько широка, что мер в одном только Подмосковье будет недостаточно. Нарушители вполне могут выбросить мусор, просто выехав за границу Московской области», — рассказал Брынцалов.

Спикер регионального парламента добавил, что проблема незаконного сброса мусора стоит во всех регионах России, поэтому наказание для нарушителей должно быть единым по всей стране.

«Считаю, что нам вместе с московским парламентом нужно выработать консолидированную позицию и выступить единым блоком, коллективно обратившись к коллегам в Госдуму, — необходимы изменения в федеральный КоАП», — подчеркнул Брынцалов.

По его словам, для борьбы с нарушителями, которые выбрасывают мусор там, где нельзя, в Подмосковье уже сделали многое: создали специальный реестр и интерактивную карту, откуда можно получить информацию о незаконных навалах мусора и оперативно убрать их. В регионе уже установили более 200 фотоловушек, которые фиксируют подобные нарушения.