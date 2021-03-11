Почти 18 тысяч «кубов» крупного мусора сдали жители Подмосковья в «Мегабаки» с момента открытия

В Московской области в рамках национального проекта «Экология» открывают площадки для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак». Сейчас в Подмосковье функционируют 47 таких пунктов. С начала их работы жители региона сдали на переработку почти 18 тысяч кубометров вторичного сырья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

На площадках «Мегабак» с 2019 года собрали более 17,7 тысячи кубических метров отходов. Чаще всего жители привозят старую мебель, древесину и отходы после ремонта квартиры или дома — эти категории составляют более 10 тысяч кубометров от общего числа вторсырья.

Сейчас в Московской области открыто 47 площадок «Мегабак» в 42 округах. В этом году пункты приема вторсырья от населения появятся во всех муниципалитетах региона. Адреса площадок можно найти на интерактивной карте сайта мегабак.рф.

«Чтобы разделение отходов и экологичный подход к сортировке твердых коммунальных отходов в будущем стал такой же нормой, как уборка квартиры, мы регулярно проводим интерактивные экскурсии на площадках „Мегабак“ для школьников», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Московской области функционируют десять высокотехнологичных комплексов по переработке отходов. Предприятия работают в рамках создания комплексной системы по обращению отходов. Она основывается на раздельном сборе мусора. Программа направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей президентского проекта «Экология».