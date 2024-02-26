Подмосковье 26 февраля 2024, 15:25 Награды отличившимся сотрудникам ДПС вручили в Одинцове Пресс-служба администрации г.о. Одинцово

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил благодарственные письма и памятные подарки восьми сотрудникам ДПС в честь Дня защитника Отечества. Автоинспекторы проявили высокий профессионализм, оказывая помощь водителям на дорогах муниципалитета.

К поздравлениям главы округа присоединились начальник управление Министерства внутренних дел России по Одинцовскому округу, полковник полиции Игорь Лопатин и руководитель окружной Госавтоинспекции, полковник Владимир Егоров.

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«Посчитали, что 23 Февраля — это самый замечательный повод, чтобы вручить награды сотрудникам Госавтоинспекции. Тем, кто показал себя не только как настоящий профессионал, но и как человек с большой буквы», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

После он осмотрел три новых полноприводных кроссовера, которые передали автоинспекторам округа в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Пресс-служба администрации г.о. Одинцово

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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