26 февраля 2024, 15:25
Награды отличившимся сотрудникам ДПС вручили в Одинцове
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил благодарственные письма и памятные подарки восьми сотрудникам ДПС в честь Дня защитника Отечества. Автоинспекторы проявили высокий профессионализм, оказывая помощь водителям на дорогах муниципалитета.
К поздравлениям главы округа присоединились начальник управление Министерства внутренних дел России по Одинцовскому округу, полковник полиции Игорь Лопатин и руководитель окружной Госавтоинспекции, полковник Владимир Егоров.
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«Посчитали, что 23 Февраля — это самый замечательный повод, чтобы вручить награды сотрудникам Госавтоинспекции. Тем, кто показал себя не только как настоящий профессионал, но и как человек с большой буквы», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
После он осмотрел три новых полноприводных кроссовера, которые передали автоинспекторам округа в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.
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Одинцово
ГИБДД
23 февраля
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