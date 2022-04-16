Представителей трудовых династий наградили в Электростали

В Подмосковье уже в 16 раз отметили праздник труда. Лучших работников наградили на торжественной церемонии в Электростали. Здесь расположен один из старейших России машиностроительных заводов. Многие жители идут работать на него, продолжая дело, начатое их родителями, бабушками и дедушками. Появляются настоящие трудовые династии.

Одна из таких династий — семья Тетерчевых-Кабановых. Ольга Кабанова рассказала «360», что работать на заводе в Электростали начали еще прадедушка и прабабушка. После трудится на благо страны продолжили пятеро их детей.

«Учитесь и приходите работать на завод, это интересно, это всегда новые возможности. Мы все пошли по стопам своих родителей», — сказала Кабанова, обращаясь к подрастающему поколению города.

Участники церемонии получили благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева, почетные грамоты и нагрудные знаки «За заслуги перед городом».

«Я хочу вам сказать искренние слова благодарности, поздравить вас с этим праздником, пожелать здоровья, благополучия, мира и добра», — обратилась к присутствующим глава городского округа Инна Волкова.

Она отметила, что трудовые династии продолжают существовать и развиваться. Ветераны передают свой опыт молодым людям, а Электросталь в очередной раз подтвердила свое высокое звание города трудовой доблести и славы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион окажет особую поддержку предприятиям в новых экономических условиях. Вопрос занятости населения он назвал одним из приоритетных. На сегодняшний день в области есть почти 60 тысяч вакансий.