Надземный пешеходный переход через железную дорогу построят в Реутове в 2024 году | 360°

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Надземный пешеходный переход через железную дорогу построят в Реутове в 2024 году

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В Подмосковье объявили конкурс на строительство надземного пешеходного перехода через Горьковское направление железной дороги в Реутове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ появилась информация о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству надземного пешеходного перехода через Горьковское направление железной дороги. Он будет располагаться в районе улицы Никольской в Реутове. Построить объект планируется в 2024 году.

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Переход будут возводить в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», финансирование будет осуществляться за счет средств регионального бюджета.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о федеральных дорожных проектах в Подмосковье.

Строительство

Реутов

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