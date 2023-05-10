Подмосковье 10 мая 2023, 19:43 «Надолго без перебоев». Андрей Воробьев — о ремонте теплосетей в Химках Губернатор Воробьев: срок службы новых труб для теплосетей в Химках — не менее 50 лет РИА «Новости»

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Современные полимерные трубы, которые используют в рамках масштабного ремонта теплосетей в Химках, будут служить не менее 50 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Так мы обеспечим подачу тепла и горячей воды без перебоев надолго», — подчеркнул глава Подмосковья.

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Губернатор обратил внимание, что все системы гидравлически связаны между собой, это уменьшит количество аварийных отключений в домах, которые подключены к тепловому пункту.

«Закончить работы планируем до конца июня», — добавил Воробьев.

Отдельно он отметил, что после замены труб квартплата у жителей не изменится.

«Работы, которые мы сейчас проводим, уже в тарифе. Поэтому повышения не будет», — заключил губернатор.

В 2022 году в Химках произошло свыше 800 отключений тепла и горячей воды, а с начала этого года — еще около 130. Ситуацию взяли под контроль и начали масштабное обновление теплосетей в городском округе.