Важное 10 мая 2023, 13:54 Андрей Воробьев: 26 километров теплосетей обновят в Химках из-за перебоев отопления зимой

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Масштабный ремонт тепловых сетей начался в Химках из-за большого количества жалоб на отопление прошедшей зимой. За три года обновят 26 километров трубопроводов, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он добавил, что работу взяла на себя компания «Газпром».

Модернизация началась с приходом теплой погоды. В ближайшие месяцы ветхие трубы заменят на улицах Пожарского, Молодежной, Новозаводской, Железнодорожной. Оттуда, по словам губернатора, поступало больше всего жалоб.

Весной и летом заменим наиболее аварийные участки и узлы. За три года в модернизацию теплоснабжения Химок компания вложит свыше 1,7 миллиарда рублей. Андрей Воробьев

Уже сейчас модернизация проходит на Молодежной улице. За три года предстоит заменить 26 километров трубопроводов по 42 адресам, отметил Андрей Воробьев на встрече с жителями.

«Наши партнеры сделали очень важный шаг навстречу — ресурсы другого региона бросили на Химки, чтобы пройти этот сложный период, который, увы, здесь был. Сейчас мы все контролируем», — добавил губернатор Подмосковья.

Ситуация с перебоями тепла в Химках

В прошлом году в Химках произошло свыше 800 отключений тепла и горячей воды, а с начала 2023-го — еще около 130.

Это коснулось 200 тысяч жителей микрорайонов Левобережного, Подрезково, Новогорск-Планерная, Клязьма-Старбеево и Сходня-Фирсановка.

Сейчас у «Газпрома» уже есть инвестиционная и производственная программы по Химкам. Они позволят обновить тепловые сети по 42 адресам.

До конца этого года в Химках обновят 9,2 километра ветхих и изношенных трубопроводов, расположенных по 15 адресам. Модернизируют 13 котельных и 88 тепловых пунктов. Эффект коснется более 60 тысяч жителей.

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