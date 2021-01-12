Надежность газоснабжения повысили для 5 тысяч жителей двух поселков в Раменском

Новый газопровод-связка заработал в Раменском округе Подмосковья. Его построили в дачном поселке Родники. Качество и надежность газоснабжения увеличили более чем для пяти тысяч жителей.

Новые сети проложила компания «Мособлгаз». Они протянулись на 1,06 километра. Это обеспечит газом более пяти тысяч жителей дачного поселка Родники и деревни Осеченка.

В прошлом году специалисты «Мособлгаза» реконструировали 30 километров сетей Московской области. В результате надежность голубого топлива выросла у десяти тысяч человек.

Ранее стало известно, что в «Мособлгазе» внедрили новый сервис в Подмосковье. Теперь жители смогут узнать статус исполнения аварийных заявок по газу через СМС-оповещения.