Жители Подмосковья смогут следить за исполнением аварийных заявок по газу через СМС

Компания подготовила для жителей Подмосковья новый сервис. После обращения по номерам 104 или 112 они смогут следить за исполнением своей аварийной заявки.

В пилотном режиме этот проект запустили в декабре прошлого года. Новую возможность протестировали около тысячи человек.

Они оценили удобство в наблюдении за статусом своих заявок и временем исполнения. В «Мособлгазе» отметили, что компания продолжит развивать сервис с учетом пожеланий абонентов.

Как это работает?

Поступившую по номерам 104 или 112 заявку примет аварийная служба «Мособлгаза». И заявитель получит СМС с информацией о статусе реагирования служб.

Например, жители Подмосковья смогут узнать, что бригада уже зарегистрировала заявку или приехала на место происшествия.

Что делать при появлении запаха газа

Если вы почувствовали запах газа, необходимо сделать несколько шагов:

• сразу прекратить применять газовые приборы;

• перекрыть краны к приборам и на них;

• открыть окна или форточки для проветривания;

• вызвать бригаду по номерам 104 или 112, но вне загазованного помещения.