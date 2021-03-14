Надежда Бабкина выступит на народных гуляниях в Одинцове

В заключительный день празднования Масленицы в одинцовском селе Захарово выступит народная артистка Надежда Бабкина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

«В это воскресенье, 14 марта, на Пушкинской поляне в селе Захарово состоятся народные гуляния, посвященные Масленице. Главным музыкальным гостем праздника станет народная артистка России Надежда Бабкина», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что традиционные гуляния пройдут в Захарово на Пушкинской поляне. Мероприятие начнется в 11:00, а закончится в 16:30.

Надежда Бабкина выступит на большой сцене со своим ансамблем «Русская песня». А еще сегодня споет ансамбль «Славяне» и «Россияне», дуэт «Братья Бондаренко», певица Александра Варнаева, станцует балет «Живая планета», выступит фолк-групп «После одиннадцати» и другие яркие артисты. Концертная программа начнется в 12:00.

По словам главы муниципалитета Андрея Иванова, в прошлом году на Масленицу пришли более 10 тысяч местных жителей.

В этот раз на поляне гостей будет ждать лагерь русской дружины, деревянные качели и ярмарочный столб, а также замок-лабиринт для детей и большой самовар. Кроме того, можно будет самим изготовить разные сувениры и принять участие в играх.

Также в воскресенье будет открыта гастрономическая ярмарка, свою продукцию на ней представят более 70 участников.