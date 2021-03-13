Масленицу отметили ярким шествием в Зарайске

В этом году жители Зарайска решили не просто собраться на площади, а провели масленичное шествие. Сотрудники и воспитанники образовательных и дошкольных учреждений нарядились в яркие костюмы и прошли по улице Красноармейской с чучелами Маслениц. Закончился парад на площади Революции, где и прошли привычные гулянья — с конкурсами, блинами и сувенирами.

«Я вас сердечно поздравляю с наступающей весной и желаю, чтобы этот год для ваших семей был радостным, счастливым», — пожелал собравшимся первый зампредседателя Московской областной думы Никита Чаплин.

К пожеланиям присоединился глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко. Он направил добрые слова не только собравшимся, но и тем жителям Подмосковья, которые не приехали на праздник.

«Всем хорошего весеннего настроения. Снегу выпало много, а значит, год будет хлеборобный», — сказал он.

Лучше всего было прийти на площадь с детьми: тут для них организовали и гонки на ходулях, и эстафету на надувных лошадях, и хороводы. Победители конкурсов подарки получили отличные горячие блины. Съел — и пошел участвовать дальше.