Продажа билетов на Фестиваль искусств имени Чайковского началась в Подмосковье

Международный фестиваль искусств Чайковского начнется в Подмосковье 1 июля. Билеты появились в продаже. Их можно приобрести на сайте.

Этот фестиваль — уже традиция. Он развернется на территории Музея-заповедника Чайковского в Клину.

Гостей ждет музыка под открытым небом. Фестиваль пройдет в формате open air. Площадкой станет большая поляна рядом с домом-музеем.

Его организуют при участии именитых деятелей культуры. Это Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе.

Фестиваль начнется 1 июля и завершится 10-го. В первый день в 19:00 зрители увидят концерт Дениса Мацуева, Юрия Башмета и государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Подробнее о вариантах отдыха мы рассказываем в рубрике «Лето в Подмосковье».