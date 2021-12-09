Набор врачей и медсестер в новую поликлинику открыли в Реутове

Вскоре заработает новая поликлиника в 10-м микрорайоне Реутова. Ее достроили, осталось привлечь сотрудников. Глава городского округа Станислав Каторов рассказал, что начался набор врачей и медсестер.

Источник фото: Алексей Оводов

В поликлинике предусмотрели 341 ставку. Внутри установили современную технику. Это флюорограф, маммограф, аппараты для рентгенов и МРТ.

Осталось привлечь еще по 20 врачей и медсестер, рассказал Каторов.

Наблюдается дефицит кадров, и необходимо понимать, как мы будем решать эту проблему. Совсем скоро двери откроет поликлиника на 750 посещений Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

По словам главы, нужны такие специалисты, как ревматолог, кардиолог, невролог, аллерголог-иммунолог, эндокринолог, анестезиолог, медсестры анестезии, оперирующие хирурги и гинекологи.

Уже несколько лет врачи Реутова получают компенсации за аренду квартир. В качестве поддержки им предлагают и муниципальное жилье.

«Работники больницы получают компенсационную выплату за аренду жилья, служебные квартиры, различные надбавки», — подчеркнул Каторов.

Он рассказал, что власти Реутова при помощи губернатора Подмосковья продолжат финансово поддерживать врачей.