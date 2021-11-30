Почти 20 врачей из Реутова получили жилищные льготы с начала года

Компенсации за аренду жилья получили 14 медицинских работников Реутова с начала года. Вместе с тем еще пяти врачам дали льготную ипотеку. А значит, основную часть платежей возьмет на себя правительство Подмосковья.

Источник фото: Алексей Оводов

Об этом сообщил глава Реутова Станислав Каторов. Несколько лет назад программу «Социальная ипотека» ввел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ее участниками становятся врачи, педагоги, ученые, тренеры. Для них это возможность забыть об основной доле платежа за квартиру. Ее стоимость берет на себя правительство области, а обладателю остается выплачивать лишь процент — несколько тысяч рублей в месяц.

Кроме того, врачи Реутова получают компенсации за аренду жилья. Эту практику ввели несколько лет назад.

В 2021 году сумма этой социальной поддержки достигла 10 тысяч рублей за комнату и 30 тысяч рублей за аренду трехкомнатной квартиры Станислав Каторов.

По его словам, с начала января этим правом воспользовались 14 медицинских работников. Еще пять врачей из Центральной городской клинической больницы Реутова стали участниками губернаторской программы «Социальная ипотека».

Источник фото: Алексей Оводов

Все это помогает привлекать на работу ценных специалистов и удерживать их в небольших городах Московской области.