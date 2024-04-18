Подмосковье 18 апреля 2024, 17:27 Набор водителей объявили в «Мострансавто» АО "Мострансавто"

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Компания «Мострасавто» пригласила на работу водителей автобусов в подмосковные города. Кандидаты должны иметь среднее общее образование, быть старше 21 года и обладать водительскими правами категории D.

Как рассказали в Митрансе Подмосковья, компания предлагает официальное трудоустройство, достойную заработную плату, а также комфортные современные автобусы для работы и льготы.

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Сейчас в «Мострансавто» трудятся более 9,5 тысячи водителей автобусов. Они могут бесплатно ездить на транспорте предприятия, жить в общежитии или получить компенсацию за аренду жилья до девяти тысяч рублей в месяц. Кроме того, водители имеют увеличенный отпуск до 42 дней в год, получают бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, премию по акции «Приведи друга» и другие льготы.

В компании также работает программа профессиональной переподготовки водителей на категорию D. После успешной сдачи экзамена, им гарантируют трудоустройство.

«В компании широко развиты программы стажировок под руководством опытных сотрудников и повышения водительского мастерства, проводится обучение на различных видах автобусного транспорта», — добавили в ведомстве.

Узнать подробнее о вакансиях можно на официальном сайте «Мострансавто».

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