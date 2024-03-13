Подмосковье 13 марта 2024, 09:31 Набор учеников в физтехкласс начался в гимназии № 8 в Коломне Медиасток.рф

Читать 360tv в

Физтехлассы открылись в этом учебном году в гимназии № 8 в Коломне. Кроме углубленного изучения математики, ребята занимаются проектной деятельностью и посещают кружки.

Благодаря фонду «Развитие физтехклассов в Российской Федерации» первые и пятые классы гимназии занимаются по усиленной программе.

Реклама

«Нагрузка у них больше, чем у их сверстников. У них примерно на один урок больше в день, но никто не просится с утра остаться дома, все с радостью и удовольствием идут в школу за новыми знаниями», — поделилась мама ученика физтехкласса Екатерина Юрченко.

В следующем учебном году в гимназии к этой программе присоединятся и восьмиклассники. Учеников профильного класса разделят на две подгруппы. Концепция первой — углубленное изучение физики и информатики, второй — биологии и химии. Готовят в гимназии будущих инженеров. Сегодня это одна из самых востребованных профессий на рынке труда.

«Профильное инженерное обучение — это физика, математика, информатика. Второе направление — это химия, биология. Мы ориентированы именно на инженерную подготовку детей», — отметила директор гимназии № 8 Светлана Сологуб.

Попасть в физтехкласс можно будет, пройдя специальное тестирование в апреле.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».