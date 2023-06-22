Подмосковье 22 июня 2023, 09:22 Набережную Стахановского озера благоустроили в Электрогорске

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Новую зону отдыха открыли около Стахановского озера в Электрогорске. Там благоустроили набережную.

Благоустройство провели после того, как округ стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В обсуждении проекта приняли участие более семи тысяч жителей Электрогорска.

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Вокруг озера продолжили большой прогулочный пешеходный маршрут, пролегающий от сквера «Боевого братства» через сквер Святого Константина и городской бульвар. Работы прововели в рамках программы губернатора Московской области «Парки Подмосковья» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На новой набережной есть современные деревянные лавочки, пешеходные дорожки, шезлонги, качели, современный туалет, минималистичные и надежные мусорные баки в виде цилиндров. Кроме того, обустроили площадку для выгула собак, высадили растения и установили малые архитектурные формы. О коммуникациях тоже позаботились — установили фонари и системы видеонаблюдения.

В следующем году в Электрогорске благоустроят место отдыха «В гостях у сказки», которое находится недалеко от городского бульвара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году.

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