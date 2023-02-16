Подмосковье 16 февраля 2023, 15:49 Набережную реки Осетр в Зарайске благоустроят в 2023 году

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Подмосковье запустило конкурс на поиск подрядчика для благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске. Его проведут на улицах Первомайской, Музейной, Пожарского. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья.

В ходе благоустройства преобразится 1,5 километра набережной от плотины до святого источника «Белый колодец». Также работы пройдут на двух переходных спусках по улицам Кузнецкий спуск и Парковой. Территорию очистят от мусора, поваленных деревьев.

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Подрядчик заменит дорожное покрытие, лестницы, установит системы освещения и видеонаблюдения. На набережной появятся детские площадки, пешеходный маршрут и деревянные мостки для отдыха у воды.

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Работы проведут по госпрограмме Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов в 2023 году.

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