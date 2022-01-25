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    25 января 2022, 10:14

    Более 40 общественных мест Подмосковья благоустроят в 2022 году

    Анастасия Аброськина

    Более 40 парков, площадей и набережных Подмосковья благоустроят до конца года. Они преобразятся в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

    Более 40 общественных мест Подмосковья благоустроят в 2022 году | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в Московской области обновят облик скверов, аллей и не только.

    Мы создадим новые, а также реконструируем существующие набережные и парки, скверы и площади, пешеходные зоны

    Михаил Хайкин.

    Например, в Волоколамске улучшат вид парка Победы, улиц Горького и Безымянной. В Ногинске благоустроят Соборную и Рогожскую улицы, Фонтанную площадь.

    Кроме того, преобразят места, идеи благоустройства которых взяли победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

    Среди них, например, набережная реки Нары в Серпухове и участок набережной реки Оки в Кашире.

    Ранее стало известно, что более 700 тысяч человек посетили парки Подмосковья за неделю.