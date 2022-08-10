Набережную реки Нары в Серпухове благоустроят к октябрю

Сейчас в Серпухове проходят активные работы по благоустройству набережной реки Нара. Это историческая часть города, ожидается, что территорию удастся облагородить уже к октябрю текущего года. В целом в Серпухове проводится достаточно большая программа по благоустройству.

«В 2020 году благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в городе преобразили площадь Ленина. В прошлом году заметно изменился парк имени Олега Степанова. Проект благоустройства набережной Нары в 2021 году также получил награду на Всероссийском конкурсе», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы проводятся на набережной от лодочной станции до Принарского парка, а также затрагивают маршрут под улицей Ворошилова. В будущем здесь появятся тихая и активная зоны, чтобы одновременно сохранился созерцательный характер и увеличилась активность времяпрепровождения. В активной зоне появятся спортивные и детские площадки.

Особое внимание будет уделено сохранению существующих и созданию новых ландшафтно-визуальных связей. Такие архитектурные формы, как смотровая площадка и ротонда, раскроют новые виды на исторический центр города и на реку. Как рассказал Михаил Хайкин, строительные работы регулярно мониторятся, пространство должно стать очень востребованным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства, действующих в Подмосковье. По них преобразят лесопарки, набережные и исторические центры малых городов.