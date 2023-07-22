Подмосковье 22 июля 2023, 12:24 Набережную реки Березовец благоустроили в Дмитрове

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В Дмитрове благоустроили набережную реки Березовец. Для комфортных прогулок на территории проложили новый тротуар и велодорожку, установили качели и оборудовали систему видеонаблюдения.

«Буквально сегодня мы запустили биологически активные бактерии, которые будут чистить речку, и мы эту работу будем делать на протяжении нескольких месяцев, для того чтобы речка была чистая <…>. Установим новые каскады, чтобы убрать всю грязь и чтобы она у нас выглядела красивой», — рассказал глава округа Илья Поночевный.

До конца августа специалисты планируют отремонтировать мостики и проложить тропу до конца Оборонной улицы. Кроме того, в зоне у Подлипчинского пруда рабочие установили современное освещение и основу для будущих лавочек и качелей.

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