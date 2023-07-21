Подмосковье 21 июля 2023, 13:29 Воробьев: задача — чтобы в каждом городском округе был большой парк Губернатор Воробьев назвал программу по созданию парков в Подмосковье самой востребованной Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Каждый год в Московской области открывают от 10 до 15 новых парков. Такие места для отдыха прогулок и занятий спортом очень востребованы у жителей. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что речь идет о больших территориях — от 30 до 180 гектаров.

Реклама

«Самую высокую оценку по переменам в Подмосковье жители дают как раз паркам. Все, что связано с отдыхом, с безопасными прогулками с семьей, друзьями, — все это очень востребовано», — заявил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что появление таких зон отдыха дает жителям возможность отдыхать, заниматься спортом, а также, что немаловажно, помогает малому и среднему бизнесу.

«Это тренеры, прокаты, все, что касается торговли, рестораны, кафе. Нам очень важно, чтобы жизнь каждого парка была содержательной», — рассказал губернатор Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что сейчас в Подмосковье действует большая программа по организации парков и скверов. Они появляются на месте заброшенных территорий, которые благоустраивают.

«Задача — чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — пояснил он.

Губернатор Подмосковья напомнил, что 43% территории региона покрыто лесами. Очень важно, чтобы они оставались чистыми и доступными для жителей, которые могут отправиться на прогулку или для занятий спортом на свежем воздухе. Поэтому программа по созданию парков остается очень востребованной, подчеркнул Воробьев.

Более 21 тысячи человек приняли участие в акции «Ночь в парке» в Подмосковье 15 июля. Самыми посещаемым местами отдыха стали «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, городской парк культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске и центральный парк в Ленинском округе.