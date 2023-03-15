Подмосковье 15 марта 2023, 17:42 Более 20 школ и 13 детсадов построят в Подмосковье к 1 сентября 2023 года

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Итоги работы Минстроя Подмосковья в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на заседании Общественного совета при министерстве. В нем приняли участие министр строительного комплекса региона Владимир Локтев и почетный гражданин Московской области Адиль Касумов.

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Владимир Локтев рассказал на встрече о новых обязательствах министерства, в частности о планах по контролю за проведением капремонта объектов образования, спорта и культуры.

«В этом году запланирован капремонт 118 объектов. Контракты заключены, подрядчики приступили к выполнению работ», — сообщил Владимир Локтев.

Также на заседании напомнили, что в регионе ведется большая работа по строительству соцобъектов и переселению из аварийного жилья.

«К 1 сентября планируется сдать 13 детских садов на 3735 мест в девяти городских округах и 23 школы на 15 230 мест в 17 городских округах», — подчеркнул Локтев.

По программе расселения аварийных домов до конца 2023 года планируется переселить в современные благоустроенные квартиры 11,9 тысячи человек.

Председатель Общественного совета Адиль Касумов в ходе своего доклада рассказал об обмене опытом с компаниями — представителями стройиндустрии региона в сфере применения инновационных стройматериалов. Также он отметил ключевую роль общественных советов в работе органов власти.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что первую школу в ЖК «Митино парк» в Красногорске откроют осенью.

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