Семейная пара из Наро-Фоминска занялась «магнитной» рыбалкой. Они вылавливают на магнит металлолом из реки. Так пара спасает природу и проводит время вместе. А еще так можно слегка подзаработать.

Конец февраля — идем на рыбалку. Кто-то берет с собой спиннинг, некоторые обходятся леской, а кто-то — ловит на магнит.

«Это — неодимовый магнит, двусторонний. Его тяга рассчитана на 250 килограммов. Есть магниты разной силы: от 80 до 800 килограммов», — сказала жительница Наро-Фоминска Доминика Сазиева.

Источник фото: телеканал «360»

За последнее время Доминика и ее муж стали настоящими экспертами и по магнитам, и по столь необычной рыбалке. Технология с виду проста: берешь магнит, кидаешь в воду, вытаскиваешь железный улов. На деле все может оказаться сложнее. Понадобится рыбацкая удача и немного терпения.

В дуэте с мужем Доминика за главную. Она командует, он — тянет. Иногда улов можно ждать долго, иногда может попасться только одинокий замок, но может и повезти.

Для чего это все нужно? В первую очередь для себя. Так молодая пара больше проводит времени на открытом воздухе, помогает экологии, а еще надеется найти что-нибудь действительно интересное. Недавно нашли увесистую необычную пластину.

Источник фото: телеканал «360»

На таком хобби можно и слегка заработать. Свои трофеи пара отвозит в пункт приема цветных металлов. За один килограмм лома они получают десять рублей, а собрать могут и все шесть килограммов. Сумма, конечно, по нынешним меркам совсем незначительная. Но если постараться, то можно заработать на чашку кофе. Да и не в деньгах дело.

«Нам ведь главное не денег заработать, а помочь природе. А деньги — приятный бонус. Можно кофе купить, например», — отметила Доминика Сазиева.

Постараться заработать себе на чашку кофе, а главное помочь природе, может каждый. И это еще одни способ провести насыщенный и полезный день в Подмосковье.