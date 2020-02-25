Незаконные свалки в Подмосковье будут определять с помощью мобильного приложения

В 2020 году муниципальные земельные контролеры Подмосковья будут фиксировать не только нарушения земельного законодательства, но и несанкционированные свалки. Для этого в мобильное приложение «Проверки Подмосковья» добавлен соответствующий пункт.

Земельный контролер будет фиксировать несанкционированные свалки при осмотрах и проверках земель. Об этом рассказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Сведения о свалках, выявленных в ходе земельного контроля, будут занесены на геопортал Подмосковья (РГИС). На основании данной информации Министерство экологии будет принимать меры в отношении нарушителей, допустивших незаконные навалы мусора.

В план осмотров 2020 года, сформированный для каждого округа Подмосковья, вошли 119 земельных участков, на которых, по данным Минэкологии, есть риск обнаружения незаконных свалок.