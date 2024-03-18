Подмосковье 18 марта 2024, 11:40 Подмосковный фонд ВЭД оказал поддержку 1,5 тысячи компаниям в 2023 году Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО

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На каждый рубль, потраченный на поддержку экспорта, приходится 145 рублей, полученных подмосковными предприятиями благодаря подписанным контрактам. Этого удалось добиться благодаря работе Фонда поддержки ВЭД.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, по итогам 2023-го года фонд вошел в тройку лидеров рейтинга ЦПЭ субъектов России. За год он оказал поддержку 1585 компаниям, при этом количество предприятий, которые заключили контракты, выросло в 140 раз. Объем поддержанного экспорта оказался в четыре раза выше целевого показателя.

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«Получая услуги Фонда поддержки ВЭД Подмосковья, компании региона подписывают значительное число масштабных экспортных контрактов, таким образом кратно приумножая средства, вложенные в экспортную поддержку и оказание услуг экспортерам», — рассказала заместитель председателя правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Фонд оказывает поддержку бесплатно или на условиях софинансирования. Ознакомиться с услугами учреждения можно по ссылке.

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