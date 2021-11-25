На программу газификации в Московской области направят 16-20 млрд рублей

Власти направят еще от 11 до 20 миллиардов рублей на программу социальной газификации в Подмосковье. Такое заявление в эфире «360» сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что догазификация коснется 300-350 тысяч человек. Глава региона поблагодарил компанию «Газпром» за помощь.

«Вообще, на всю эту работу, программу будет направлено порядка 16 — в зависимости от объема — до 20 миллиардов рублей. И „Газпром“ подставил нам плечо, мы вместе реализуем эту программу, они нас подкрепили финансами, они газораспределительные станции, которые должны больше прокачивать газа, они должны их модернизировать. И эту работу они взяли на себя и оперативно решили», — добавил Воробьев.

Он подчеркнул, что власти Подмосковья выполнят все обязательства по программе социальной газификации.

«И стоит это от 100 до 150 тысяч рублей — в зависимости от набора оборудования, которое ты выберешь. Если котел и плита есть, то это одна история, если нет, то нужно будет купить. Но и здесь мы предлагаем комплексную услугу. Поэтому программа встречена на ура. Сначала мало кто мог себе предположить, что это чудо произойдет», — заявил губернатор.

Внесу еще раз ясность, о чем сказал президент. Что если к твоему населенному пункту подошел газ, сделай так, чтобы он был разведен по домам, и человек заплатит только от забора до своего дома. Сколько это — 15-20 метров плюс оборудование Андрей Воробьев.

По его словам, чудо состоит в том, что сейчас человек вместо 1-1,5 миллиона рублей платит за подведение газа всего 100-150 тысяч рублей. Этой работой занимается «Мособлгаз» в партнерстве с «Газпромом». Воробьев отметил, что за 2022 год большинство домов Подмосковья должны быть подключены к газу.

Газ на сегодняшний момент по программе социальной газификации провели уже в 11 тысяч домов Московской области. Юбилейный, 11-тысячный пуск состоялся в селе Озерецкое городского округа Сергиев Посад.