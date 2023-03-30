Подмосковье 30 марта 2023, 00:25 Ямы начали ремонтировать на Осташковском шоссе ГБУ МО "Мосавтодор"

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Дорожные службы приступили к ямочному ремонту на Осташковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Минтрансе уточнили, что сегодня рабочие ликвидировали 22 дорожных дефекта. При наступлении благоприятной погодны ремонтные работы продолжатся.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт.

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