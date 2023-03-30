30 марта 2023, 00:25
Ямы начали ремонтировать на Осташковском шоссе
Дорожные службы приступили к ямочному ремонту на Осташковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
В Минтрансе уточнили, что сегодня рабочие ликвидировали 22 дорожных дефекта. При наступлении благоприятной погодны ремонтные работы продолжатся.Все работы контролируются через автоматизированную систему контроля и планирования работ (СКПДИ) с занесением геометок и фотофиксацией.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Ремонтные работы
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