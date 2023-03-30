Подмосковье

30 марта 2023, 00:25

Ямы начали ремонтировать на Осташковском шоссе

Читать 360tv в

Дорожные службы приступили к ямочному ремонту на Осташковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Минтрансе уточнили, что сегодня рабочие ликвидировали 22 дорожных дефекта. При наступлении благоприятной погодны ремонтные работы продолжатся.

Все работы контролируются через автоматизированную систему контроля и планирования работ (СКПДИ) с занесением геометок и фотофиксацией.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

Ремонтные работы

Реклама

Реклама