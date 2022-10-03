«На нее не жаловались». Соседи рассказали о жительнице Ногинска, в квартире которой нашли тело ее 11-летнего сына | 360°

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«На нее не жаловались». Соседи рассказали о жительнице Ногинска, в квартире которой нашли тело ее 11-летнего сына

Соседи рассказали о семье погибшего 11-летнего мальчика из Ногинска

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Тело 11-летнего мальчика обнаружили в одной из квартир Ногинска. По предварительным данным, оно пролежало там две недели. Соседи рассказали «360», что погибший был приветливым, а на семью никто не жаловался.

«Мы на нее (мать ребенка — прим. ред.) не жаловались. Она возит его куда-то на такси — наверное, в школу возит. Как-то раз я спросила, она сказала: „Да, мы ходим в школу, занимаемся“», — рассказала соседка матери погибшего Наталья Исаева. Она добавила, что ее не было в квартире все лето, поэтому она не знает подробностей случившегося. По ее словам, в квартире умершего мальчика всегда было тихо и спокойно, шума не было.

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СК по Московской области начал доследственную проверку по факту обнаружения тела мальчика.

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«По предварительным данным следствия, 1 октября 2022 года в квартире в городе Ногинске обнаружено тело подростка без внешних признаков насильственной смерти. Мальчик проживал с матерью и при жизни страдал от тяжелых хронических заболеваний», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Приморском крае на подростка обрушилась стена заброшенного здания. От полученных травм ребенок скончался.

Дети

Следственный комитет России

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