Стена заброшенного здания обрушилась на подростка в Приморском крае | 360°

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Стена заброшенного здания обрушилась на подростка в Приморском крае

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Подросток из села Некруглово Михайловского района Приморского края погиб из-за обрушения стены заброшенного здания. Сотрудники органов возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю.

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По версии следователей, 15-летний погибший вместе со своим другом разбивали стены заброшенного дома. В какой-то момент одна из них не выдержала и обрушилась на одного из подростков. В результате ребенок скончался. Его друг заработал травмы. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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