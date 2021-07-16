На МАКС-2021 разрешили проходить с отрицательным ПЦР-тестом

Посетить Международный авиационно-космический салон можно будет без QR-кода при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Порядок посещения МАКС-2021 согласовали власти Московской области, сообщили на сайте авиасалона.

Гости, которые не успевают получить QR-код, смогут пройти на выставку при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Его нужно сделать не позднее чем за трое суток до посещения выставочного комплекса.

Гости и участники МАКС-2021 смогут пройти тестирование по специальной цене и в приоритетном порядке обслуживания в трех лабораториях, с которыми АО «Авиасалон» заключило договоренности: клиника «Архимед», Центр молекулярной диагностики (CMD) и лаборатория KDL. В пунктах приема анализов этих сетей нужно предъявить входной билет или бейдж участника. Результаты будут готовы в кратчайшие сроки.

Подробная информация о порядке тестирования и загрузки результатов будет доступна на сайте stopcovid.aviasalon.com.

Участники МАКС-2021, которые приобрели билеты на любой из дней с 21 по 25 июля, для прохода на выставку должны предъявить QR-код, полученный на портале госуслуг. QR-код подтверждает полное прохождение вакцинации, перенесенную болезнь или наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

Авиасалон МАКС-2021 будет проходить в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.