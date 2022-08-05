facebook_pixel
    05 августа 2022, 17:58

    Мытищинскую УК обязали заменить опасные элементы на нескольких детских площадках

    Мария Мурашова

    Качество содержания дворовых территорий в Мытищах, которые находятся под управлением компании «ПИК Комфорт», оценили в ходе выездной проверки 5 августа. В результате коммунальщикам было выдано предписание в течение месяца заменить опасные элементы на нескольких детских площадках.

    Мытищинскую УК обязали заменить опасные элементы на нескольких детских площадках

    Комиссия, в составе которой были руководитель Главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова и глава округа Мытищи Юлия Купецкая, проверила несколько дворов. Обследованы были улицы Сукромка, Юбилейная, Борисовка и бульвар Молодежный. Далее осмотрели территорию дворов по улицам Колпакова, Крупской, Терешковой. В результате были выявлены недочеты по содержанию детских площадок. Сухие ветки, сломанные скамейки и небезопасные качели — лишь часть замечаний.

    Мытищинскую УК обязали заменить опасные элементы на нескольких детских площадках | Изображение 1

    «Причина нашего приезда в Мытищи — растущее количество обращений жителей в „Добродел“. К сожалению, компания „ПИК Комфорт“ уже имеет давний негативный формат, и мы вынуждены сюда приезжать, чтобы помочь жителям», — рассказала Светлана Аипова.

    Уже завтра многие игровые элементы будут демонтированы с детских площадок и в течение месяца управляющая компания должна заменить их на новые. Жители имеют и другие претензии к «ПИК Комфорт» — от двора до лифтов. Администрация округа начала работу по смене управляющей компании.

    Мытищинскую УК обязали заменить опасные элементы на нескольких детских площадках | Изображение 2

    Руководитель ГУСТ отметила, что адреса обслуживания данной управляющей компании по всему округу попадут под особый контроль. Аипова обещала лично вернуться и проконтролировать как исправляется ситуация.

    Тем временем, в Подмосковье продолжают открывать губернаторские ДИП, которые являются образцовыми с точки зрения эстетики и безопасности. 5 августа такие детские площадки появились в Ногинске, а всего по Московской области установлено уже более 90 комплексов.