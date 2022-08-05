Мытищинскую УК обязали заменить опасные элементы на нескольких детских площадках

Качество содержания дворовых территорий в Мытищах, которые находятся под управлением компании «ПИК Комфорт», оценили в ходе выездной проверки 5 августа. В результате коммунальщикам было выдано предписание в течение месяца заменить опасные элементы на нескольких детских площадках.

Комиссия, в составе которой были руководитель Главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова и глава округа Мытищи Юлия Купецкая, проверила несколько дворов. Обследованы были улицы Сукромка, Юбилейная, Борисовка и бульвар Молодежный. Далее осмотрели территорию дворов по улицам Колпакова, Крупской, Терешковой. В результате были выявлены недочеты по содержанию детских площадок. Сухие ветки, сломанные скамейки и небезопасные качели — лишь часть замечаний.

«Причина нашего приезда в Мытищи — растущее количество обращений жителей в „Добродел“. К сожалению, компания „ПИК Комфорт“ уже имеет давний негативный формат, и мы вынуждены сюда приезжать, чтобы помочь жителям», — рассказала Светлана Аипова.

Уже завтра многие игровые элементы будут демонтированы с детских площадок и в течение месяца управляющая компания должна заменить их на новые. Жители имеют и другие претензии к «ПИК Комфорт» — от двора до лифтов. Администрация округа начала работу по смене управляющей компании.

Руководитель ГУСТ отметила, что адреса обслуживания данной управляющей компании по всему округу попадут под особый контроль. Аипова обещала лично вернуться и проконтролировать как исправляется ситуация.

Тем временем, в Подмосковье продолжают открывать губернаторские ДИП, которые являются образцовыми с точки зрения эстетики и безопасности. 5 августа такие детские площадки появились в Ногинске, а всего по Московской области установлено уже более 90 комплексов.