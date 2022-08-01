Почти 90 детских площадок по программе губернатора установили в Подмосковье

Современные и безопасные комплексы для игр уже появились в 26 городских округах Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства региона.

В настоящий момент завершена установка 89 из 200 детских игровых площадок по программе губернатора Андрея Воробьева, запланированных на этот год. Эти комплексы размером 300 или 450 квадратных метров представлены в этом году по 12 тематикам, среди которых: галактика, экоград, паутина, космос, сказка, модерн, крепость. Дизайн выбирают сами жители.

На площадках установлены игровые конструкции с горками, качелями, лесенками и каруселями. Оборудование выполнено из высококачественных материалов, покрытие — из резиновой крошки, чтобы избежать травм. Важно, что все объекты сразу оснащаются камерами видеонаблюдения, интегрированными в систему «Безопасный регион». Для родителей устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды.

Источник фото: телеканал «360»

«Одной из основных наших задач является забота о подрастающем поколении. С 2013 года в регионе запустили программу по установке больших игровых комплексов для юных жителей. В этом году в рамках данной программы мы устанавливаем 200 таких площадок. Места для их размещения выбирают активные жители», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Источник фото: телеканал «360»

Ознакомиться с адресным перечнем губернаторских площадок на 2022 год можно на сайте областного Министерства благоустройства.