Подмосковье 06 июня 2023, 16:10 Мытищинский пляж вошел в топ-10 самых посещаемых в Подмосковье

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Министерство благоустройства Подмосковья представило рейтинг самых посещаемых пляжей региона. В топ-10 вошла зона отдыха на берегу Клязьминского водохранилища в деревне Новоалександрово в Мытищах.

Министр благоустройства Михаил Хайкин сообщил, что этим летом для жителей и гостей будут доступны 203 зоны отдыха у воды, из низ 88 — с купанием. В мае все водоемы очистили, навели порядок на берегах.

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В местах отдыха будут действовать различные сервисы и услуги. Более 50 пунктов аренды предложат воспользоваться сапами, водными лыжами, лодками или байдарками. Для отдыхающих будут работать более 200 торговых точек с едой и напитками. Поиграть в волейбол можно будет на 102 оборудованных площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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